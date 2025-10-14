14-metis vilnietis mamą apkaltino smurtu – policija pradėjo tyrimą, gresia kalėjimas

Kaip informavo Vilniaus apskrities VPK, spalio 13 d. apie 20 val. Vilniuje, namuose, konflikto metu moteris (gimusi 1979 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2011 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Lrytas žiniomis, apie patiriamą smurtą pareigūnus informavo pats paauglys.
Pirminiais duomenimis, berniukas pirmadienio vakarą paskambino pagalbos telefonu ir pranešė, kad namuose patiria mamos psichologinį ir fizinį smurtą.
Į šeimos namus atvykę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, apie įvykį informuoti vaiko teisių specialistai.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikąMotina ir sūnus
