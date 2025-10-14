Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

14-metis vilnietis mamą apkaltino smurtu – policija pradėjo tyrimą, gresia kalėjimas

2025 m. spalio 14 d. 09:05
Lrytas.lt
Po 14-mečio skambučio pagalbos telefonu, Vilniaus policija pirmadienio vakarą pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi galimą moters smurtą prieš savo sūnų. Jei moters kaltė būtų įrodyta teisme, jai grėtų laisvės atėmimas iki dvejų metų 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip informavo Vilniaus apskrities VPK, spalio 13 d. apie 20 val. Vilniuje, namuose, konflikto metu moteris (gimusi 1979 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2011 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą. 
Lrytas žiniomis, apie patiriamą smurtą pareigūnus informavo pats paauglys.
Pirminiais duomenimis, berniukas pirmadienio vakarą paskambino pagalbos telefonu ir pranešė, kad namuose patiria mamos psichologinį ir fizinį smurtą.
Į šeimos namus atvykę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, apie įvykį informuoti vaiko teisių specialistai.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikąMotina ir sūnus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.