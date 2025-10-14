Lrytas Premium prenumerata tik
Girtas vairuotojas Ignalinos r. sukėlė avariją ir apgadino policijos automobilį

2025 m. spalio 14 d. 10:27
Lrytas.lt
Policijos areštinėje atsidūrė girtas vairuotojas, kuris sukėlė avariją ir apgadino policijos automobilį.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 13 d. apie 22 val. 10 min., Ignalinos r., Zuikų kaime, Švenčionių g. vyras (gim. 1986 m.) būdamas akivaizdžiai girtas, nors tikrintis blaivumą vėliau ir atsisakė, vairavo automobilį „Ford Focus“, sukėlė techninį eismo įvykį, apgadino tarnybinį automobilį „Škoda Yeti“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis (gim. 1986 m.) laikinai sulaikytas ir patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
