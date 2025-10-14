Girtas vairuotojas Ignalinos r. sukėlė avariją ir apgadino policijos automobilį

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 13 d. apie 22 val. 10 min., Ignalinos r., Zuikų kaime, Švenčionių g. vyras (gim. 1986 m.) būdamas akivaizdžiai girtas, nors tikrintis blaivumą vėliau ir atsisakė, vairavo automobilį „Ford Focus“, sukėlė techninį eismo įvykį, apgadino tarnybinį automobilį „Škoda Yeti“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis (gim. 1986 m.) laikinai sulaikytas ir patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
girtas vairuotojasavarijaIgnalinos rajonas
