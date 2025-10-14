Kvietimas pakalbėti į balkoną baigėsi šūviais į veidą – Vilniaus ligoninėje atsidūrė du vyrai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 13 d. apie 21 val. 40 min. Vilniuje, Gelvonų g., daugiabučio namo bendro naudojimo laiptinės balkone, vyras (gim. 1999 m.) kelis kartus šovė į kitą vyrą (gim. 1975 m.), kuris gindamasis pneumatinį pistoletą atėmė.
Vėliau nustatyta, kad šaudęs vyriškis buvo girtas - į alkotesterį jis pripūtė 2,75 prom.
Policiją į Gelvonų g, daugiabutį apie 20 val. 54 min. iškvietė pats nukentėjęs vyriškis. Paskambinęs pagalbos telefonu jis sakė, kad prieš 15 minučių pas jį atėjo tik iš matymo pažįstamas vyriškis, kuris pakvietė į balkoną pakalbėti.
Išėjus į balkoną, įtariamasis išsitraukė ginklą ir šovė pranešėjui į veidui.
Kilus grumtynėms, nukentėjęs vyriškis ginklą atėmė. Kviesdamas policiją jis sakė, kad laiko prispaudęs užpuoliką.
Atskubėję pareigūnai bendro naudojimo balkone pastebėjo kruviną vyrą, kuris rankose laikė pistoletą. Pareigūnai iš karto pareikalavo, kad šis neatsisukdamas lėtai atiduotų ginklą. Vyras iš karto pakluso.
Netrukus paaiškėjo, kad tai buvo nukentėjęs vyriškis. Jam akivaizdžiai reikėjo medikų pagalbos.
Medikų pagalbos reikėjo ir nukentėjusiam vyrui. Abu išvežti į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
sužalojimasšūviaipistoletas
