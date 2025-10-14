Per išgertuves kilus konfliktams peiliais Klaipėdoje ir Panevėžio r. sužaloti du žmones

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 13 d. apie 17 val. 30 min. Klaipėdoje, Liubeko g., bute, išgertuvių metu, kilus konfliktui, girtas (3,01 prom.) vyras (gim. 1988 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (2,67 prom.) moterį (gimusi 1972 m.).
Suteikus medicinos pagalbą, moteris gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Policija skelbia, kad konfliktas įvyko tarp šeimos narių.
Taip pat spalio 13 d. apie 19 val. Panevėžio r., Kaubariškio kaime, name, išgertuvių metu, kilus konfliktui, girtas (2,61 prom.) vyras (gim. 1958 m.) sužalojo kitą girtą (1,74 prom.) vyrą (gim. 1967 m.), kuris, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeišgertuvėsKlaipėda
