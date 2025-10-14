Vilniaus advokatui – galutinis Aukščiausiojo teismo verdiktas: kaltas dėl 3 nepilnamečių tvirkinimo

Byloje buvo nustatyta, kad nuteistasis L. Marcinkevičius moksleivių poilsiavietėje tyčia atliko veiksmus, galinčius sukelti nukentėjusiosioms lytinį susijaudinimą, per ankstyvą domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, iškreiptą suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio santykių ir elgesio suvokimą, t. y. tvirkino tris jaunesnius negu šešiolikos metų asmenis (BK 153 straipsnio 1 dalis).
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pritardamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams, konstatavo, kad nuteistojo L. Marcinkevičiaus kaltė pagrįsta leistinų, patikimų, išsamiai ir nešališkai įvertintų įrodymų (nukentėjusiųjų, tiesiogiai įvykį mačiusių liudytojų, vaikų tėvų, moksleivių poilsiavietės darbuotojų parodymų ir rašytinės bylos medžiagos) visuma.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad įrodymai byloje buvo patikrinti tinkamai argumentuojant, kodėl nesivadovaujama nuteistojo L. Marcinkevičiaus parodymais, jog jis niekada nėra atlikęs nukentėjusiosioms tvirkinimo veiksmų.
Kolegija nurodė, kad byloje nustatyti nuteistojo tyčiniai nusikalstami veiksmai pagal savo pobūdį ir intensyvumą žemesnės instancijos teismų buvo pagrįstai įvertinti kaip nukentėjusiųjų tvirkinimas.
Taigi, teisėjų kolegija konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai nepadarė baudžiamojo įstatymo taikymo klaidos ir kasaciniuose skunduose nurodytų esminių BPK pažeidimų, susijusių su įrodymų vertinimu, kaltinimo pakeitimo teisme tvarka, apeliacinės instancijos teismo nešališkumu, todėl nuteistojo gynėjų kasacinius skundus atmetė.
Kartu kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad nuo 2025 m. vasario 1 d. įsigaliojusios BK 66 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl laikinojo sulaikymo įskaitymo į paskirtą bausmę yra nuteistojo teisinę padėtį lengvinančios ir turi grįžtamąją galią bei taikytinos nagrinėjamoje byloje.
Todėl teisėjų kolegija pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutarė L. Marcinkevičiui į paskirtą bausmę įskaityti laikinojo sulaikymo laiką (dvi paras), vieną sulaikymo dieną prilyginant trims laisvės apribojimo dienoms.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
