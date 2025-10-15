Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Kaune peršautas automobilio stiklas

2025 m. spalio 15 d. 08:42
Lrytas.lt
Kauno policijos pareigūnai ieško nusikaltėlių, peršovusių automobilio stiklą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 11 val. 34 min. Kauno apskrities VPK gautas pranešimas, kad spalio 13 d. apie 7 val. 40 min. Kaune, V. Krėvės pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, jog apgadintas automobilio „VW Sharan“ (pagamintas 2004 m.) priekinis lango stiklas.
Įtariama, kad į automobilį galėjo būti šauta iš nenustatyto ginklo.
Automobilio salone rasta kulka. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
šūvisKaunaskulka
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.