Kaune peršautas automobilio stiklas

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 11 val. 34 min. Kauno apskrities VPK gautas pranešimas, kad spalio 13 d. apie 7 val. 40 min. Kaune, V. Krėvės pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, jog apgadintas automobilio „VW Sharan“ (pagamintas 2004 m.) priekinis lango stiklas.
Įtariama, kad į automobilį galėjo būti šauta iš nenustatyto ginklo.
Automobilio salone rasta kulka. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.