Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Vairuotojus skriaudžiantys nusikaltėliai tyčiojasi iš policijos: vogti naktimi eina kaip į darbą

2025 m. spalio 15 d. 17:11
Trečią naktį iš eilės uostamiestyje apvogtas „Lexus“ automobilis, kuris liko be katalizatoriaus. Antradienį (spalio 14 d.) Klaipėdos miesto policijos komisariate pradėti dar trys analogiški ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
Daugiau nuotraukų (1)
Į svetimą turtą nusitaikiusių piktavalių aukomis tapo lengvųjų automobilių savininkai.
Ir visų jų mašinos liko be pastarosiomis dienomis populiariausio pajūryje nusikaltėlių grobio – katalizatorius.
Tądien 14 val. pastebėta, jog Taikos prospekte jo neteko miesto visureigis „Hyundai Santa Fe“. Padaryta žala įvertinta 300 eurų.
Apie 16 val. 30 min. tame pačiame prospekte esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje įtartiną garsą išgirdo savo „Lexus RX300“ užvedęs klaipėdietis.
Pavogtas automobilio katalizatorius įvertintas apie 950 eurų.
Antradienį pranešta, kad dar vienas „Lexus RX 400h“ be 1 000 eurų kainuojančio katalizatoriaus pirmadienio naktį liko Baltijos prospekto daugiabučių namų kieme.
Sekmadienio, pirmadienio ir antradienio (spalio 12–14 d.) naktimis Klaipėdoje iš viso nupjauti aštuonių automobilių katalizatoriai.
Išskyrus minėtą „Hyundai Santa Fe“, visi nuo „Lexus“ markės automobilių.
Praėjusios savaitės pradžioje Karlskronos gatvės daugiabučio namo kieme be 800 eurų įvertinto katalizatoriaus liko „Mitsubishi Outlander“.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, šiuo metu pajūrio policininkai šiems nusikaltimams skyrė padidintą dėmesį, jie intensyviai narpliojami ir bandoma nustatyti įtariamųjų tapatybes.
vagystėskatalizatoriaiKlaipėda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.