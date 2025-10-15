Vairuotojus skriaudžiantys nusikaltėliai tyčiojasi iš policijos: vogti naktimi eina kaip į darbą

Į svetimą turtą nusitaikiusių piktavalių aukomis tapo lengvųjų automobilių savininkai.
Ir visų jų mašinos liko be pastarosiomis dienomis populiariausio pajūryje nusikaltėlių grobio – katalizatorius.
Tądien 14 val. pastebėta, jog Taikos prospekte jo neteko miesto visureigis „Hyundai Santa Fe“. Padaryta žala įvertinta 300 eurų.
Apie 16 val. 30 min. tame pačiame prospekte esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje įtartiną garsą išgirdo savo „Lexus RX300“ užvedęs klaipėdietis.
Pavogtas automobilio katalizatorius įvertintas apie 950 eurų.
Antradienį pranešta, kad dar vienas „Lexus RX 400h“ be 1 000 eurų kainuojančio katalizatoriaus pirmadienio naktį liko Baltijos prospekto daugiabučių namų kieme.
Sekmadienio, pirmadienio ir antradienio (spalio 12–14 d.) naktimis Klaipėdoje iš viso nupjauti aštuonių automobilių katalizatoriai.
Išskyrus minėtą „Hyundai Santa Fe“, visi nuo „Lexus“ markės automobilių.
Praėjusios savaitės pradžioje Karlskronos gatvės daugiabučio namo kieme be 800 eurų įvertinto katalizatoriaus liko „Mitsubishi Outlander“.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, šiuo metu pajūrio policininkai šiems nusikaltimams skyrė padidintą dėmesį, jie intensyviai narpliojami ir bandoma nustatyti įtariamųjų tapatybes.