Vilniuje vidury nakties į butą įsiveržę du vyrai sužalojo šeimininką

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 14 d. apie 7 val. 03 min. į Vilniaus ligoninę iš buto, Vilniuje, Musninkų g., pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras (gim. 1981 m.).
Vyriškis paaiškino, kad spalio 13 d. nakties metu į jo butą, savininkui atidarius duris, įsiveržė du vyrai, kurie jį sumušė bei sužalojo.
Policija skelbia, kad vienas įtariamasis (gim. 1999 m.) jau sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie incidentą policijai pranešė ne pats nukentėjęs vyriškis, o medikai, kai šis buvo atvežtas į ligoninę.
Vyras medikams sakė, kad jį namuose įsiveržę užpuolikai „sumušė ir sušaudė“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.