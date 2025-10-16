Lrytas Premium prenumerata tik
Į pamoką Klaipėdoje įsiveržęs vyras grasino mokytojui ir mokiniams

2025 m. spalio 16 d. 09:39
Klaipėdos policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet į pamoką įsiveržęs vyras pradėjo grasinti mokytojui ir mokiniams.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 15 d. apie 10 val. 37 min. Klaipėdoje, J.Janonio g., mokymo centre, vykstant pamokai į patalpą įsiveržė blaivus 1998 m. gimęs vyras.
Įsibrovėlis, anot policijos, vartojo necenzūrinius žodžius, grasino mokiniams ir mokytojui.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
