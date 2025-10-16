Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Kalvarijos pasieniečiai sučiupo neteisėtai somaliečius gabenusį ukrainietį

2025 m. spalio 16 d. 16:41
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasienyje su Lenkija VSAT pareigūnai sulaikė Vokietijoje laikinai gyvenantį ukrainietį, kuris gabeno penkis neteisėtus migrantus iš Somalio. Šie buvo nelegaliai pasprukę iš centrų Latvijoje bei Rukloje.
Antradienį vakare ties Žiogaičių kaimu (Kalvarijos sav.), netoli Lietuvos sienos su Lenkija, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti Lenkijoje registruotą automobilį BMW 520 d. Pasieniečiai jau turėjo informacijos, kad juo į Lenkiją gali būti gabenami neteisėti migrantai. Prie automobilio vairo sėdėjo 24-erių Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Vokietijoje.
Jis vežė penkis užsieniečius. Trys iš jų turėjo prieglobsčio Latvijoje prašytojų pažymėjimus, išduotus Somalio piliečiams. Kiti du prisistatė esantys tos pat šalies piliečiai, tačiau jokių įrodymų nepateikė.
Kitokių dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, afrikiečiai neturėjo.
Netrukus paaiškėjo, jog tai tiesa: abu nepilnamečiai iš tiesų yra iš Somalio. Jiedu neteisėtai pasišalino iš Ruklos (Jonavos r.). priėmimo centro.
Vairuotoją ir penketą migrantų pasieniečiai sulaikė.
Apie šį sulaikymą buvo informuoti Priėmimo ir integracijos agentūros (PIIA) Ruklos priėmimo centras bei Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (mat somaliečių penketuke yra ir pilnametystės nesulaukusių žmonių).
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, atėjūnai bus perduoti Latvijos pareigūnams ir PIIA Ruklos priėmimo centrui.
Ketvirtadienį bus sprendžiama, kokią kardomąją priemonę sulaikytam migrantų gabentojui skirti.
Automobilis saugomas VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje.
