Kauno rajone „šou“ surengęs, girtas į mokyklos sieną automobiliu įsirėžęs policininkas – atleistas: gavo vilko bilietą

Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
D. Masaitis dirbo Kauno apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriuje, ėjo vyriausiojo postinio pareigas.
Kelių ereliu virtęs pareigūnas savo „šou“ surengė rugsėjo 19-osios vakarą, vairuodamas „Mercedes-Benz“.
Tuo metu Užliedžiuose vyko vietos bendruomenės šventė, skirta Rudens lygiadieniui paminėti.
Pastebėję įtartinai manevruojantį automobilį, žmonės nedelsdami paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą.
Policijos ekipažai vijosi „Mercedes“ vairavusį kolegą Griežlės gatve – girtas pareigūnas netrukus įsuko į Ledos gatvę, kurioje įsikūrusi mokykla-daugiafunkcis centras.
Pasak policijos atstovų, D. Masaitis trenkėsi į konteinerius, esančius šalia mokyklos, rėžėsi į jos sieną, išvertė tvorą.
Ratuotam chuliganui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (iš pradžių 1,44 prom., o pakartotinai įpūtus į alkoholio matuoklį – 1,32 prom.).
Tačiau vietos gyventojams kilo abejonių, ar alkotesterio parodymai, sprendžiant iš policininko būsenos, buvo teisingi.
Baudžiamoji byla D. Masaičiui nebuvo iškelta – kadangi oficialiai figūruoja lengvas girtumo laipsnis, jam teks atsakyti administracine tvarka. Už tai jam gresia bauda nuo 1200 iki 1500 eurų, teisių atėmimas nuo 2 iki 4 metų ir automobilio konfiskavimas.
Policininkas girtas nutvertas ne tarnybos metu, jis atostogavo. Tačiau esmės tai nekeičia – už pareigūno vardo pažeminimą D. Masaitis buvo atleistas iš darbo.
girtas vairuotojas policininkas Kauno rajonas
