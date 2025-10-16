Lrytas Premium prenumerata tik
Nusivilkę uniformas ir į gatves išėjęs civiliais rūbais Klaipėdos policininkai su narkotikais sulaikė 4 vyrus

2025 m. spalio 16 d. 11:16
Klaipėdos apskrities VPK
Spalio 15 d. Klaipėdos m. PK Reagavimo skyriaus pareigūnai ne viešo patruliavimo būdu, dirbdami neuniformuoti, įvairiose uostamiesčio vietose sulaikė keletą žmonių turėjusių, kaip įtariama, narkotinių medžiagų.
Klaipėdoje, Šilutės pl., viešoje vietoje, trečiadienio popietę, patikrinę 2007 m. gimusį vaikiną, pas jį pareigūnai rado 6 folijos lankstinukus su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga, taip pat rastas smulkintuvas, kuriame buvo augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos likučių.
Debreceno g. esančiame parke, pavakare, pareigūnai patikrino dar tris, 1997 m., 1996 m. ir 1988 m. gimusius vyrus ir pas juos rado augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Narkotinių medžiagų plitimo užkardymas yra viena svarbiausių Klaipėdos policijos veiklos sričių, todėl tokio pobūdžio priemones uostamiesčio pareigūnai rengia nuolat, didžiausią dėmesį skirdami vietoms, dėl kurių gaunama pasikartojančių gyventojų pranešimų apie galimus pažeidimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, tikrinama ir el. erdvėje pastebėta ar kitais būdais gauta informacija.
NarkotikaisulaikymasKlaipėda

