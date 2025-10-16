Nusivilkę uniformas ir į gatves išėjęs civiliais rūbais Klaipėdos policininkai su narkotikais sulaikė 4 vyrus

Klaipėdoje, Šilutės pl., viešoje vietoje, trečiadienio popietę, patikrinę 2007 m. gimusį vaikiną, pas jį pareigūnai rado 6 folijos lankstinukus su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga, taip pat rastas smulkintuvas, kuriame buvo augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos likučių.
Debreceno g. esančiame parke, pavakare, pareigūnai patikrino dar tris, 1997 m., 1996 m. ir 1988 m. gimusius vyrus ir pas juos rado augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Narkotinių medžiagų plitimo užkardymas yra viena svarbiausių Klaipėdos policijos veiklos sričių, todėl tokio pobūdžio priemones uostamiesčio pareigūnai rengia nuolat, didžiausią dėmesį skirdami vietoms, dėl kurių gaunama pasikartojančių gyventojų pranešimų apie galimus pažeidimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, tikrinama ir el. erdvėje pastebėta ar kitais būdais gauta informacija.