Pas Jurbarko gyventoją rastas neteisėtai laikomas šautuvas su šoviniais

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, spalio 15 d. apie 17 val. 12 min. Jurbarke, Barkūnų g., vyro (gim. 1991 m.) gyvenamajame name, rasta ir paimta neteisėtai laikomi lygiavamzdis šautuvas bei 10 šovinių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.