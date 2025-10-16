Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiaulietė kaltinama dviejų žemės ūkio bendrovių pinigų pasisavinimu

2025 m. spalio 16 d. 10:46
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Bendikas teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl dviejų žemės ūkio bendrovių turto pasisavinimo. Į teisiamųjų suolą sės šiaulietė, kuriai pareikšti kaltinimai dėl turto pasisavinimo.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai ikiteisminį tyrimą pradėjo prieš metus, spalio mėnesį, kai dvi Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovės kreipėsi į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes bendrovių kasose pastebėtas grynųjų pinigų trūkumas.
Tyrimo duomenimis, nuo 2023 metų rugsėjo iki 2024 metų spalio bendrovių administratorė – apskaitininkė, būdama materialiai atsakinga už jai patikėtą organizacijų turtą, veikdama vieninga tyčia, pasisavino jai patikėtą labai didelės vertės žemės ūkio bendrovėms priklausantį turtą – 159 tūkst. eurų. Manoma, kad kaltinamoji šiaulietė per kelis kartus bankomatuose išgrynino organizacijų lėšas.
Surinkta duomenų, kad iš vienos žemės ūkio bendrovės sąskaitos išgryninusi pinigus apskaitininkė savo reikmėms panaudojo virš 95 tūkst. eurų, o iš kitos žemės ūkio bendrovės sąskaitos – daugiau nei 63 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamoji, siekdama nuslėpti jos pasisavintų pinigų trūkumą, į vienos bendrovės kasos knygą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad neva žemės ūkio bendrovės vadovui grynaisiais buvo išmokėti 88 tūkst. eurų, o į kitos bendrovės kasos knygos registrą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ir šios bendrovės pirmininkui grynaisiais buvo neva išmokėta 50 tūkst. eurų.
Baudžiamasis kodeksas už šiuos nusikaltimus numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Žemės ūkio bendrovės yra pateikusios civilinių ieškinių bendrai 159 075 eurų sumai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
