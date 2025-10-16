Vilniuje – 4 nauji tyrimai dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 15 d. gautas moters (gimusi 1949 m.) pranešimas, kad spalio 5–10 d. jai paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo dvi banko mokėjimo korteles, kuriomis pasinaudojus iš jos banko sąskaitų pasisavinta 16 298 eurai.
Taip pat spalio 15 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad spalio 10 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę elektros tinklų ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 13 870 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1965 m.) pranešimas, kad spalio 14 d. apie 12 val. Vilniuje, būnant namuose, jai bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir, suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavinta 2 700 eurų.
Apie 13 val. Vilniaus r., būnant namuose, moteriai (gimusi 1982 m.) bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir, suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavinta 12 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
