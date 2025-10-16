Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Zarasų r. padegtas negyvenamas namas

2025 m. spalio 16 d. 11:25
Lrytas.lt
Zarasų policijos pareigūnai ieško piktadarių, padegusių senolei priklausantį negyvenamą namą.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 16 d. apie 0 val. 43 min., Zarasų r., Dusetų miestelyje, Vienažindžio g. kilo gaisras negyvenamajame name, kuris priklauso moteriai (gimusi 1936 m.).
Įtariamas padegimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
