Girtas vyras Vilniuje išdaužė troleibuso stiklą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 16 d. apie 18 val. 06 min. Vilniuje, Laisvės pr., viešojo transporto stotelėje, vyras, mesdamas krepšį į troleibusą „Solaris“, išdaužė galinio lango stiklą.
Girtas (2,20 prom.) vyras (gim. 1988 m.) pristatytas į policijos komisariatą. Nuostolis tikslinamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganasTroleibusasVilnius
Rodyti daugiau žymių