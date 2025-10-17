Marijampolės policija nuginklavo gatvėje besišlaisčiusį girtą vyrą – turėjo pistoletą ir 34 šovinius

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 16 d. apie 20 val. Marijampolėje, Laisvės g., važiuojamojoje dalyje, smarkiai apgirtusio vyro (gim. 1961 m.) rankinėje rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pistoletas „Luger P08“, 2 vnt. dėtuvių ir 34 vnt. šovinių. Po sulaikymo vyriškiui nustatytas 3,41 prom. girtumas.
Spalio 17 d. apie 0 val. 30 min. Marijampolėje, Kauno g., vyro gyvenamajame name atliekant kratą, čia rasta ir paimta dar 51 vnt. šovinių.
Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pistoletas „Luger P08“ yra pusiau automatinis pistoletas gerai žinomas dėl plataus naudojimo Vokietijoje Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metu, taip pat tarpukario Veimaro Respublikoje ir pokario Rytų Vokietijos policijoje.
Ginklas buvo gaminamas keliais modeliais ir keliose šalyse nuo 1898 iki 1949 m.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto ginklo ir šaudmenų laikymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
girtas vyrassulaikymaspistoletas
Rodyti daugiau žymių