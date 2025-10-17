Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tūkstančio eurų uždarbis už „prieglobsčio prašytojų“ gabenimą latviui gali virsti ir šimteriopai didesne bauda

2025 m. spalio 17 d. 14:24
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Netoli Lietuvos–Lenkijos valstybės sienos VSAT pareigūnai sulaikė Latvijos pilietį, gabenusį penkis neteisėtus migrantus, vyrą ir keturias moteris. Vienas iš jų buvo pasišalinęs iš Latvijos užsieniečių registracijos centro, trys – iš panašios įstaigos Rukloje, viena užsienietė jokių dokumentų nepateikė.
Trečiadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai kartu su kolegomis iš Viešojo saugumo tarnybos šalia Lenkijos pasienio, Kalnių kaimo (Kalvarijos sav.) apylinkėse, sustabdė patikrinti „Chrysler Grand Voyager“. Miniveną su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 36-erių Latvijos pilietis.
Automobilis buvo pilnas svetimšalių keleivių, kurie ir sudomino pasieniečius. Nė vienas iš jų neturėjo kelionės dokumentų.
Trys moterys prisistatė Somalio pilietėmis ir pateikė lietuviškus užsieniečio registracijos pažymėjimus. Ketvirtoji jokio asmens dokumento neturėjo, bet tvirtino esanti iš Somalio.
Vienintelis iš keleivių vyras, 25-erių Alžyro pilietis, VSAT pareigūnams parodė Latvijoje gautą prieglobsčio prašytojo asmens pažymėjimą, kuris nesuteikia teisės išvykti iš tos šalies.
Vairuotojas paaiškino jį paėmęs Latvijoje, Rygoje, o keturias moteris – Rukloje (Jonavos r.). Visus juos turėjęs nuvežti prie Kalnių kaimo. Už tai jam buvęs pažadėtas 1 000 eurų atlygis, dar 100 eurų gavo degalams.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda nuo 7 500 iki 300 tūkst. eurų arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Latvis buvo sulaikytas, neteisėti migrantai – apgyvendinti viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
Apie šį sulaikymą pasieniečiai informavo Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centrą.
Po apklausos Latvijos piliečiui buvo skirta kardomoji priemonė – užstatas. Jį sumokėjus, penktadienį vairuotojas bus paleistas.
Tikėtina, kad šie Afrikos šalių piliečiai Lietuvoje atsidūrė iš Latvijos, o joje – iš Baltarusijos, nelegaliai kirtę išorinę Europos Sąjungos sieną.
Pagal įprastą schemą, iš Baltarusijos į ES besibraunantys migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje (Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje), o pradėjus tokias procedūras – ieško progų sprukti į Vakarų Europą. Lietuva ar Latvija jų planuose tėra tranzitinė valstybė.
