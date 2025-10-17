Užuot apsilankęs Baltarusijoje, brazilas atsidūrė už grotų – koją pakišo portugališka klastotė

Ketvirtadienio rytą Medininkų PKP dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino į Baltarusiją vykstančias transporto priemones ir jais važiuojančius asmenis.
Į punkto teritoriją įvažiavus automobiliui „Land Rover Discovery“ su latviškais valstybinio numerio ženklais, jo vairuotojas, 32-ejų Brazilijos pilietis, turintis leidimą nuolat, iki 2033-iųjų, gyventi Latvijoje, pateikė automobilio ir asmens dokumentus, tarp jų, kaip papildomą, – ir vairuotojo pažymėjimą.
Neva Portugalijoje 2015 metais jam išduotas dokumentas VSAT pareigūnams sukėlė įtarimų dėl autentiškumo.
Atlikus išsamų patikrinimą nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė, padaryta ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įstatyme už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Brazilijos pilietis buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje.
Penktadienį, po apklausos, jam buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas septynioms dienoms.
klastotėvairuotojo pažymėjimasBrazilas
