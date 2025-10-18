Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Nuo sukčių skaudžiai nukentėjo Klaipėdos bei Vilniaus rajono gyventojai

2025 m. spalio 18 d. 09:15
Lrytas.lt
Iš garbaus amžiaus gyventojų Klaipėdoje bei Vilniaus rajone sukčiai psisavino daugiau kaip 26 tūkst. eurų. 
Spalio 17 d. 13 val. 44 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1945 m.), kuris pareiškė, kad spalio 13 d. apie 15 val. 49 min. Vilniaus r., jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 12 000 eurų. 
Spalio 17 d. 17 val. 53 min. į Klaipėdos apskr. VPK Klaipėdos m. PK kreipėsi moteris (gim. 1949 m.), kuri pareiškė, kad spalio 8 d. (tikslus laikas nustatinėjamas) Klaipėdoje, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 700 eurų.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
