Susišaudymo Alytaus rajone atgarsiai: bėglys krito ne nuo kulkos, kūnas perduotas artimiesiems, bet viena aplinkybė paliko mįslę

Liepos 10-ąją policijos pareigūnai gavo pranešimą apie automobilį „Porsche“, kuris neva neteisėtai kirto Lietuvos ir Lenkijos sieną. Netrukus paaiškėjo, kad jį vairavo Latvijos pilietis Viktoras Konopeļkinas (gim. 1964 m.).
Gaudynės vyko Lazdijų ir Alytaus rajonuose, o jų metu nestigo nei šūvių, nei sprogimų, nei ugnies pliūpsnių. Dideliu greičiu lakstė net keli policijos pareigūnų ekipažai, skraidė pasieniečių sraigtasparnis.
Persekiojimo metu, Alytaus rajone, Alovės seniūnijoje, ties Poteronių kaimu, įvyko susišaudymas. Kelyje Naujieji Valkininkai-Alytus užblokuotas vairuotojas net iš kelių ginklų šaudė į kelią užblokavusius policijos pareigūnus, pastarieji taip pat atsakė ugnimi.
Jo metu sudegė tiek kaimyninės šalies gyventojui priklausantis automobilis „Porsche“, tiek policijos pareigūnų mikroautobusas.
Driokstelėjo sprogimas, kuris visiškai suniokojo „Porsche“ kėbulą, o smarkiai sumaitotas vairuotojo kūnas rastas nusviestas už kelių dešimčių metrų.
Netrukus paaiškėjo, kad Latvijos policija šio žmogaus ieškojo dėl dvigubos žmogžudystės Rygoje, Plavniekų rajone, kai buvo rasti du negyvi asmenys su smurto žymėmis – nušautas neseniai pilnametystės sulaukęs jaunuolis ir jo motina.
„Galiu patvirtinti, kad persekiojamas vyras mirė ne nuo policijos pareigūnų paleistų kulkų“, – naujienų portalui lrytas.lt pranešė ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė.
Didžiausia tikimybė, kad kelyje užspeistas vairuotojas pats susisprogdino, nes automobilyje buvo rasta sprogmenų likučių. Sprogmenų kiekis turėjo būti labai didelis.
Pasak prokurorės N.Urbonavičienės, dalis tyrimui reikalingų ekspertų išvadų dar negauta. Ji patvirtino, kad žuvusiojo kūnas jau perduotas artimiesiems.
Ikiteisminio tyrimo metu visi V.Konopelkiną persekioję Lietuvos pareigūnai buvo apklausti liudininkais.
„Tyrimo metu bus įvertinti visų įvykio metu dalyvavusių policijos pareigūnų, taip pat jų vadovų veiksmai“, – pranešė prokurorė N.Urbonavičienė.
Ikiteisminio tyrimo metu kol kas iki galo neišsiaiškinta dar viena svarbi aplinkybė – kodėl iš Latvijos į Europos gilumą sprukęs nužudymu įtariamas vyras sumanė grįžti?
Pirmosiomis dienomis po įvykio buvo skelbiama, kad jis neteisėtai kirto Lietuvos ir Lenkijos sieną.
Aiškėja, kad ši informacija galėjo būti nevisai tiksli, o V.Konopelkinas nebuvo įvažiavęs į Lenkijos teritoriją, nes privažiavęs pasienį suprato, kad nepavyks prasmukti be kontrolės.
Pasak prokurorės N.Urbonavičienės, šios aplinkybės dar tikslinamos.
Susišaudymo metu visai netoliese keliu Naujieji Valkininkai-Alytus važiavo vilkikas, kuris gabeno pilną cisterną degalų. Žinoma, apie tai niekas nežinojo.
„Kulkai pataikius į cisterną, šis įvykis galėjo baigtis gerokai liūdniau“, – svarstė įvykio vietoje dirbęs pareigūnas.
