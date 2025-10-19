Lrytas Premium prenumerata tik
ESO darbuotoju apsimetęs sukčius be santaupų paliko Šalčininkų rajono gyventoją

2025 m. spalio 19 d. 09:10
Lrytas.lt
Šalčininkų rajone Energijos skirstymo peratoriaus (ESO) darbuotoju prisistatęs sukčius iš moters išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą, kad spalio 17 d., nuo 14.53 val. iki 20.12 val., Šalčininkų rajone, 1954
m. gimusiai moteriai paskambino nepažįstamas asmuo. Prisistatęs ESO darbuotoju, jis apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
