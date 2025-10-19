ESO darbuotoju apsimetęs sukčius be santaupų paliko Šalčininkų rajono gyventoją

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą, kad spalio 17 d., nuo 14.53 val. iki 20.12 val., Šalčininkų rajone, 1954
m. gimusiai moteriai paskambino nepažįstamas asmuo. Prisistatęs ESO darbuotoju, jis apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
m. gimusiai moteriai paskambino nepažįstamas asmuo. Prisistatęs ESO darbuotoju, jis apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
santauposEnergijos skirstymo operatorius (ESO)Šalčininkų rajonas
Rodyti daugiau žymių