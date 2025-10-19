Lrytas Premium prenumerata tik
Tai bent pasivažinėjo – girto vyro vairuojamas BMW Kauno rajone niokojo automobilius ir net apgadino namą

2025 m. spalio 19 d. 10:20
Lrytas.lt
Kauno rajone siautėjo apspangęs BMW vairuotojas – jaunuolis apniokojo namo sieną bei kitus statinius, taip pat tris automobilius.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) pranešė, kad spalio 18 d. Kauno r., Giraitės k., automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 2004 m.), apgadino kiemo vartus, garažo vartus, namo sieną, taip pat automobilius „Volkswagen EOS“, „Lincoln“ ir „Jeep“.
Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,64 prom.)
Tą pačią dieną 15.50 val. Kauno rajone užfiksuotas dar vienas panašus įvyskis. Lelerviškių kaime automobilis „Audi“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1976 m.), nuvažiavo nuo kelio ir kliudė kelio atitvarą. Vairuotojai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,13 prom.
Spalio 18-ąją Kauno AVPK pareigūnai išaiškino dar 4 vairuotojus, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis girtumas. 
Girčiausias vairuotojas sulaikytas Domeikavoje (Kauno r.). Prie automobilio „Volkswagen Golf“ vairo sėdėjusiam vyrui (gim. 1977 m.) nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,12 prom.
 
