Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Dėl narkotikų platinimo klaipėdietis ilgiems metams siunčiamas už grotų

2025 m. spalio 20 d. 09:19
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Klaipėdos apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo 21 metų klaipėdietis pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų platinimo.
Daugiau nuotraukų (1)
Anksčiau už sunkų nusikaltimą teistas ir paskirtos bausmės neatlikęs, sistemingai administracinius nusižengimus daręs vyras nuteistas 10 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, nuteistasis viename garaže Klaipėdoje 2024 m. rugsėjį neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų: 220 g kanapių (antžeminių dalių), daugiau nei 90 g kanapių dervos, apie 10 g kokaino, beveik 10 g ketamino ir 0,15 g tetrahidrokanabinolio. Policijos pareigūnai tą pačią dieną įvykio vietos apžiūros metu aptiko ir paėmė minėtas medžiagas, dvejas elektronines svarstykles bei smulkintuvą.
Teismas, įvertinęs nuteistojo finansinę padėtį, taip pat nusprendė išieškoti iš jo 583 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
kvaišalainuosprendisKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.