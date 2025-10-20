Dėl narkotikų platinimo klaipėdietis ilgiems metams siunčiamas už grotų

Anksčiau už sunkų nusikaltimą teistas ir paskirtos bausmės neatlikęs, sistemingai administracinius nusižengimus daręs vyras nuteistas 10 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, nuteistasis viename garaže Klaipėdoje 2024 m. rugsėjį neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų: 220 g kanapių (antžeminių dalių), daugiau nei 90 g kanapių dervos, apie 10 g kokaino, beveik 10 g ketamino ir 0,15 g tetrahidrokanabinolio. Policijos pareigūnai tą pačią dieną įvykio vietos apžiūros metu aptiko ir paėmė minėtas medžiagas, dvejas elektronines svarstykles bei smulkintuvą.
Teismas, įvertinęs nuteistojo finansinę padėtį, taip pat nusprendė išieškoti iš jo 583 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
