Lietuvos diena

Teismui perduota byla dėl nužudymo Vilkaviškio rajone

2025 m. spalio 20 d. 11:12
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui nagrinėti perduota baudžiamoji byla, kurioje 27-erių Vilkaviškio rajono gyventojas kaltinamas nužudymu.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai, o tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Vyro mirtimi pasibaigęs tarp pažįstamų asmenų kilęs konfliktas įvyko šių metų balandžio pabaigoje.
Bylos duomenimis, balandžio 27-osios pavakarę į Vilkaviškio ligoninę iš šiame rajone esančio namo kiemo, buvo pristatytas ir dėl sumušimo paguldytas vyras.
Įtariama, kad kaltinamasis kumščiu sudavė ne mažiau nei vieną smūgį nukentėjusiajam į galvą, o kiek vėliau koja spyrė į galvos sritį.
Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paniro į komą, o po dviejų valandų ligoninėje mirė.
Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas nužudė kitą žmogų baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Vilkaviškio rajonassmūgisnužudymas
