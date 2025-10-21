Meteorologiniais balionais atskraidintas cigaretes rinkęs Šalčininkų rajono gyventojas nuteistas už kontrabandą

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, V. K. (gim. 2000 m.) pripažino kaltu dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir skyrė 8000 eurų baudą.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, 2024 m. gruodžio 23-osios vakarą iš Baltarusijos Respublikoje esančio bendrininko V. K. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates devynių vietovių, į kurias vienuolika meteorologinių oro balionų iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų V. K. buvo sulaikytas, kai kito asmens vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Gerviškių kaimą paimti 1500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu meteorologiniu balionu.
Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado dar 8 vietovių, esančių Šalčininkų ir Varėnos rajonuose koordinates, kur nuvykę aptiko meteorologiniais oro balionais atskraidintus ryšulius su cigaretėmis, pažymėtomis Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais.
Iš viso buvo sulaikyta 16 500 pakelių cigarečių, kurių bendra vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekia 74 572 eurus.
Teismas konstatavo, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodė, kad V. K. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 900 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo ir gabeno dalį akcizais apmokestinamų prekių.
Savo nusikalstamos veikos V. K. nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių, nes buvo sulaikytas pareigūnų.
Teismo skirtą baudą V. K. turės sumokėti per 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
KontrabandaCigaretėsVilniaus apygardos teismas (VAT)
