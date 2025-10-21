Sostinėje ir Šalčininkų rajone – girtų vairuotojų siautulys: kentėjo tvoros, kelio ženklai ir atitvarai

Ryte, 9 val. 57 min., Vilniuje, Tūkstantmečio gatbėje, automobilis „Ford“, vairuojamas neblaivaus (3,20 prom.) vyro (gim. 1977 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į kelio atitvarus.
Vidurdienį, 12 val. 32 min., Vilniuje, Ventos gatvėje, automobilis „Lexus“, vairuojamas neblaivaus (1,76 prom.) vyro (gim. 1987 m.), kliudė kelio ženklą ir atsitrenkė į tvorą.
Vakare, 21 val. 46 min., Šalčininkų rajone, Jurgelionių kaime, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas neblaivaus (2,61 prom.) jaunuolio (gim. 2005 m.), įvažiavo į elektros stulpą.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairutoja neblaivus asmuo.
Vilnius Šalčininkų rajonas girti vairuotojai
