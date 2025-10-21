Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Svetimą turtą ne kartą niokojusi panevėžietė nusitaikė ir į policijos automobilį

2025 m. spalio 21 d. 14:20
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Panevėžyje paskelbtas nuosprendis 34 metų panevėžietei. Teisėsaugai dėl nuolatinių viešosios tvarkos pažeidimų žinoma, 16 kartų teista moteris šį kartą buvo teisiama dėl to, kad akmenimis apmėtė policijos tarnybinį automobilį ir jį apgadino.
Incidentas Panevėžio Respublikinės ligoninės kieme įvyko prieš mėnesį, rugsėjo 21 dieną. Į ligoninę dėl sumušimų atvežta moteris, išėjusi iš gydymo įstaigos į kiemą, akmenimis apmėtė tarnybinį policijos mikroautobusą „MB Vito“.
Nuo smūgių įskilo priekinis automobilio stiklas, buvo apgadintas variklio dangtis. Vėliau nuostoliai buvo įvertinti 230 eurų. Įvykio metu panevėžietė buvo neblaivi – jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,56 promilės).
Įtariamoji buvo sulaikyta, jai pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Ji jau ne kartą teista už analogiškas nusikalstamas veikas, į laisvę iš bausmės atlikimo vietos buvo išejusi mažiau nei prieš du mėnesius, teistumas nebuvo išnykęs.
Ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai, o tyrimui vadovavo Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Dalia Styrienė.
Kadangi panevėžietė savo kaltę pripažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, baudžiamoji byla Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose buvo išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka.
Teismas kaltinamajai skyrė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri buvo sumažinta vienu trečdaliu, todėl galutinė jai skirta bausmė – laisvės atėmimas 4 mėnesiams. Teismas moterį pripažino recidyviste.
