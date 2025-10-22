Žurnalisto D. Dargio byla keliauja į teismą

Teismui perduota baudžiamoji byla dėl prekybos poveikiu – vienas kaltinamųjų joje yra teisėsaugos aktualijų ir kriminalų žurnalistas, rašytojas D. Dargis, pranešė Generalinė prokuratūra.
2024 m. rugpjūtį iškeltoje byloje kaltinimai pareikšti ir dviem galimiems D. Dargio bendrininkams – už korupciją anksčiau teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui ir „Are“ išminuotoju dirbusiam Ovidijui Juronui.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad 2024 m. rugpjūčio pradžioje Vilniuje susitikę trys kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš verslininko Tado Kaspučio savo naudai pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio, ir pažadės jam paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, kad jie nutrauktų jo atžvilgiu atliekamus tyrimus.
Anot prokuratūros, manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.
Žiniasklaidoje jau skelbta, jog T. Kasputis žinomas kaip su kriptovaliutomis susijusių verslų įkūrėjas ir savininkas.
Įtariama, kad O. Juronas, kuris tuo metu turėjo verslininko pasitikėjimą ir nuolat su juo bendraudavo asmeniškai, pasinaudodamas galimai iš A. Jušinskio ir D. Dargio gauta informacija bei patarimais, įtikino T. Kasputį, kad už nurodyto dydžio kyšį gali paveikti teisėsaugos pareigūnus taip, kad jie nutrauktų jo atžvilgiu atliekamus tyrimus.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, jis pradėtas pernai rugpjūtį.
Tuomet T. Kasputis informavo tarnybą apie iš jo reikalaujamą kyšį, po ko jis, bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Juronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
Anot prokuratūros, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atliekant kratą pas įtariamąjį D. Dargį buvo rastas ir neteisėtai laikytas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos, jis taip pat kaltinamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 str. 2 d. dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Dailius Dargis
