Sostinėje išvažiavimą iš teritorijos automobiliu „Mercedes-Benz“ užblokavęs vyras kilus konfliktui išsitraukė pistoletą

Apie 9 val. 50 min. policija gavo pranešimą apie Vilniuje, Tarandės gatvėje, išvažiavimą iš teritorijos užblokavusį automobilį „Mercedes-Benz“.
Policijos pagalbos šaukęsis skambinusysis sakė paprašęs vairuotojo patraukti automobilį į šalį ir leisti pravažiuoti. Tačiau pastarasis to daryti nepanoro.
Negana to, kilus konfliktui, „Mercedes-Benz“ vairuotojas išsitraukė pistoletą. Jį paėmė į įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai.
Paaiškėjo, kad konfliktavo ir pistoletą „Glock 17“ viešoje vietoje kitų žmonių akivaizdoje demonstravo vyras (gim. 1970 m.).
Jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
