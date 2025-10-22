Lrytas Premium prenumerata tik
Sostinėje išvažiavimą iš teritorijos automobiliu „Mercedes-Benz“ užblokavęs vyras kilus konfliktui išsitraukė pistoletą

2025 m. spalio 22 d. 10:38
Lrytas.lt
Dėl ne vietoje palikto automobilio antradienį Vilniuje kilęs konfliktas vos neperaugo į rimtą nusikaltimą.
Apie 9 val. 50 min. policija gavo pranešimą apie Vilniuje, Tarandės gatvėje, išvažiavimą iš teritorijos užblokavusį automobilį „Mercedes-Benz“.
Policijos pagalbos šaukęsis skambinusysis sakė paprašęs vairuotojo patraukti automobilį į šalį ir leisti pravažiuoti. Tačiau pastarasis to daryti nepanoro.
Negana to, kilus konfliktui, „Mercedes-Benz“ vairuotojas išsitraukė pistoletą. Jį paėmė į įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai.
Paaiškėjo, kad konfliktavo ir pistoletą „Glock 17“ viešoje vietoje kitų žmonių akivaizdoje demonstravo vyras (gim. 1970 m.).
Jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
