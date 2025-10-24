Lrytas Premium prenumerata tik
Klaipėdoje neblaivus vairuotojas apgadino du automobilius, pas jį rasta kvaišalų

2025 m. spalio 24 d. 12:07
Uostamiestyje ketvirtadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino dvi kitas transporto priemones, informavo policija.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.08 val. Taikos prospekte, kieme, automobilio „Honda Accord“ vairuotojas (gim. 1977 m.) atsitrenkė ir apgadino du automobilius „Buick“ ir „Opel Insignia“.
Vyrui nustatytas 1,68 prom. alkoholio neblaivumas. Taip pat, kaip pranešė policija, pas vyrą rastas popieriaus lankstinukas su baltos spalvos biria, galimai narkotine medžiaga.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
