Liubajevas: Lietuvoje kontrabandą surenkantys vyrai neturi tiesioginio kontakto su organizatoriais

„Dažniausiai tie vyrai neturi tiesioginio kontakto su kontrabandos organizatoriais, kadangi visas susirašinėjimas ir kontaktai vyksta per socialinius tinklus. Dėl to labai sudėtinga vykdyti veiksmus prieš kontrabandos organizatorius“, – LRT radijui penktadienį pasakojo R. Liubajevas.
Anot jo, teisėsaugos duomenimis, meteorologiniais oro balionais iki šiol į Lietuvą gabenamos tik kontrabandinės cigaretės. Pasak R. Liubajevo, kad minėti balionai būtų naudojami kitais tikslais ar kad jais būtų gabenami kiti kroviniai, nėra nustatyta.
„Mūsų informacija ir patirtis byloja, kad kontrabanda oro balionais nebuvo kol kas naudojama kitiems tikslams dėl labai paprastos priežasties – oro balionai nėra valdomi, labai stipriai priklauso nuo oro sąlygų vėjo krypties, labai sudėtinga apskaičiuoti jų nusileidimo tašką, dėl to ir naudojami GPS siųstuvai tam, kad nukritus balionui, galima būtų vėliau surasti krovinį“, – komentavo pasieniečių vadas.
Anot R. Liubajevo, kontrabandines cigaretes atvykstantys susirinkti asmenys dažniausiai būna Lietuvos piliečiai iš įvairių šalies regionų.
„Dažniausiai tai yra jauni vyrai, iki 40 metų, kurie neturi darbo“, – įtariamųjų portretą apibūdino VSAT vadas.
Pasieniečių duomenimis, paprastai prie vieno meteorologinio baliono pritaisoma iki trijų dėžių cigarečių, tačiau jau fiksuojami atvejai, kai skrenda keli, tarpusavyje sumontuoti balionai, kuriais gabenami didesni kiekiai rūkalų. Pasak R. Liubajevo, tokius tarpusavyje sumontuotus balionus pareigūnai vadina dirižabliais, jai gali būti gabenama ir 20 dėžių cigarečių.
Kaip teigė pasieniečių vadas, šiuo metu dėl oro balionais gabentos kontrabandos teismui perduotos bylos dėl 19 asmenų, 11 žmonių už minėtą nusikalstamą veiką jau yra nuteisti, 32 asmenys yra įtariamieji, 37 žmonėms tyrimuose suteiktas specialiojo liudytojo statusas.
ELTA primena, kad pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado R. Liubajevo teigimu, pasieniečiai ikiteisminiuose tyrimuose iš viso buvo sulaikę per 100 asmenų, susijusius su rūkalų gabenimu oro balionais iš Baltarusijos, 20 jų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. Visi kontrabandos gabenimo oru atvejai: balionais, bepilotėmis skraidyklėmis, dronais ir pan. yra tiriami kaip organizuotos nusikalstamos veikos.
2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.
