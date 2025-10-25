Vilniuje ir Marijampolėje įkaušę ratuoti chuliganai taranavo stulpus

Policija informavo, jog apie 21 val. 34 min. Vilniuje, Pilaitės pr., automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus 35 metų vyro (2,40 prom.) vyro, atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Maždaug 21 val. 20 min. Marijampolėje, Dariaus ir Girėno g. bei V. Kudirkos g. sankryžoje, neblaivaus 31 metų vyro (2,16 prom.) vairuojamas automobilis „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą bei jį nuvertė. Automobilis nugabentas į automobilių saugojimo aikštelę. Įtariamasis sulaikytas.
Dėl abiejų atvejų iškeltos baudžiamosios bylos.
girti vairuotojaiAvarijosVilnius
