Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje ir Marijampolėje įkaušę ratuoti chuliganai taranavo stulpus

2025 m. spalio 25 d. 09:46
Lrytas.lt
Du kelių ereliai Vilniuje ir Marijampolėje penktadienio vakarą, beveik tuo pačiu metu taranavo stulpus. Abiem nustatytas vidutinis girtumo laipsnis.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jog apie 21 val. 34 min. Vilniuje, Pilaitės pr., automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus 35 metų vyro (2,40 prom.) vyro, atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Maždaug 21 val. 20 min. Marijampolėje, Dariaus ir Girėno g. bei V. Kudirkos g. sankryžoje, neblaivaus 31 metų vyro (2,16 prom.) vairuojamas automobilis „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą bei jį nuvertė. Automobilis nugabentas į automobilių saugojimo aikštelę. Įtariamasis sulaikytas.
Dėl abiejų atvejų iškeltos baudžiamosios bylos.
girti vairuotojaiAvarijosVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.