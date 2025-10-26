Biržų rajone vagys susižėrė nemenką grobį: iš privataus namo išnešė auksą ir pinigus

Policija informavo, jog šeštadienį, apie 13 val. Biržų r., Parovėjos k., moteris (gim. 1968 m.) pranešė, kad sugadinus namo langą, iš namų pavogta: 3 auksinės grandinėlės, 3 poros auksinių auskarų, perlų, gintariniai vėriniai, 4 poros sidabrinių auskarų.
Iš miegamajame kambaryje esančios spintelės stalčiaus pavogta 3000 eurų ir 300 dolerių grynųjų pinigų. Taip pat iš namų pavogti raktų ryšuliai.
Turtinė žala – 10 300 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės, nusikaltėlių pėdsakų aptikti kol kas nepavyksta.
Biržų rajonasVagystėprivatus namas
