Biržų rajone vagys susižėrė nemenką grobį: iš privataus namo išnešė auksą ir pinigus

2025 m. spalio 26 d. 08:46
Lrytas.lt
Biržų rajone įsibrovę į svetimą būstą, ilgapirščiai išnešė turto daugiau nei už 10 tūkst. eurų.
Policija informavo, jog šeštadienį, apie 13 val. Biržų r., Parovėjos k., moteris (gim. 1968 m.) pranešė, kad sugadinus namo langą, iš namų pavogta: 3 auksinės grandinėlės, 3 poros auksinių auskarų, perlų, gintariniai vėriniai, 4 poros sidabrinių auskarų.
Iš miegamajame kambaryje esančios spintelės stalčiaus pavogta 3000 eurų ir 300 dolerių grynųjų pinigų. Taip pat iš namų pavogti raktų ryšuliai.
Turtinė žala – 10 300 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės, nusikaltėlių pėdsakų aptikti kol kas nepavyksta.
