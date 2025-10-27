Kaune neblaivus vyras padegė automobilį

Kaip pranešė policija, sekmadienio vakarą, apie 20.47 val., Žemuosiuose Šančiuose, Vokiečių gatvėje, namo kieme, asmuo degiu skysčiu apipylė 2008 m. laidos automobilį „Peugeot 207“ ir jį padegė.
Įvykio metu nežymiai apdegė priekinė automobilio dalis. Ugnies padarytas nuostolis nustatomas.
Neblaivus (2,84 prom.) įtariamasis (gim. 1980 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.