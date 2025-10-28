Medikams teko suteikti pagalbą per muštynes Rokiškyje ir Kėdainiuose nukentėjusiems vyrams

Popietę, apie 16 val., į Rokiškio ligoninę iš Rokiškio, Laisvės gatvėje, dėl sužalojimų buvo pristatyti vyras (gim. 1999 m.) ir vyras (gim. 1991 m.), kurie, suteikus med. pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (1,69 prom.) (gim. 1988 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Vakare, apie 19 val., Kėdainiuose, Šėtos gatvėje, trys asmenys ginčo metu sumušė vyrą (gim. 1976 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.