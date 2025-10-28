Konferencija
Lietuvos dienaKriminalai

Medikams teko suteikti pagalbą per muštynes Rokiškyje ir Kėdainiuose nukentėjusiems vyrams

2025 m. spalio 28 d. 08:29
Lrytas.lt
Pirmadienį per Rokiškyje ir Kėdainiuose kilusias muštynes nukentėjusiems vyrams prireikė medikų pagalbos.
Popietę, apie 16 val., į Rokiškio ligoninę iš Rokiškio, Laisvės gatvėje, dėl sužalojimų buvo pristatyti vyras (gim. 1999 m.) ir vyras (gim. 1991 m.), kurie, suteikus med. pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (1,69 prom.) (gim. 1988 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Vakare, apie 19 val., Kėdainiuose, Šėtos gatvėje, trys asmenys ginčo metu sumušė vyrą (gim. 1976 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
