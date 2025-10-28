Lrytas Premium prenumerata tik
Rokiškyje išdaužtas teismo durų stiklas

2025 m. spalio 28 d. 09:00
Rokiškyje pirmadienį išdaužtas teismo pastato durų stiklas, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 19 val. Respublikos gatvėje pastebėta, kad išdaužtas Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų pastato durų stiklas.
Nuostolis nustatinėjamas. Aplinkybės aiškinamos.
