Rusakalbiai sukčiai iš dviejų vilniečių bei Trakų rajono gyventojos išviliojo beveik 35 000 eurų

2025 m. spalio 28 d. 08:19
Lrytas.lt
Pirmadienį policija gavo trijų nuo rusakalbių sukčių nukentėjusių žmonių pareiškimus.
Ryte, 11 val., į Vilniaus m. 2 PK kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad spalio 24 d. apie 12 val. 40 min. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 900 eurų.
Pinigus vilnietis atidavė pas jį atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Netrukus Vilniaus apskr. VPK pareigūai gauvo moters (gim. 1976 m.) pranešimą, kad spalio 23 d. apie 9 val. 30 min. Vilniuje, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę VMI darbuotojais, apgaule išviliojo 9 400 eurų. 
Popietę, 14 val. 24 min. į Trakų r. PK kreipėsi moteris (gim. 1958 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo spalio 14 d. iki spalio 22 d. Trakų r., būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 290 eurų.
Į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui moteris atidavė banko kortelę, kuria pasinaudojus buvo pasisavinti pinigai.
Nukentėjusiųjų pareiškimus gavę pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
