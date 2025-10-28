Konferencija
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje iš buto pavogti 60 000 eurų – nuostoliai keliskart didesni

2025 m. spalio 28 d. 08:10
Lrytas.lt
Pirmadienį Vilniaus policijos pareigūnams buvo pranešta apie pinigų ir juvelyrinių dirbinių vagystę iš Pamėnkalnio gatvėje esančio buto.
Į policiją ryte kreipęsi buto savininkai nurodė, kad iš buto, nesant laužimo žymių, pavogti 60 000 eurų, juvelyriniai dirbiniai bei įvairūs daiktai.
Vagių padaryta žala siekia 147 680 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusVagystėPolicija
