Ir vėl avariją autostradoje prie Kauno – šį kartą niekas nenukentėjo

„Visai šalia Kauno, vos iš Kauno išvažiavus į Vilniaus pusę“, - pranešė įvykio liudininkai.
Kauno apskrities VPK Lrytas informavo, kad pranešimas apie avariją greitkelyje Klaipėda - Kaunas - Vilnius (kelias A1) spalio 29 d. gautas apie 14 val. 02 min. Buvo pranešta, kad ties Biruliškių kaimu susidūrė trys automobiliai.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad susidūrė autiomobiliai „Opel“, „Citroen“ ir „Seat“. Vienas automobilis buvo nuskriejęs į griovį.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, tad pareigūnai vairuotojams padėjo užsipildyti eismo įvykio deklaracijas.
