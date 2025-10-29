Po „Lexus“ smūgio į medį – šokiruojantis vaizdo įrašas: nustėro išvydę, ką išdarinėjo

Vaizdo registratoriaus įraše matyti, kaip dideliu greičiu lekiantis „Lexus“ automobilis lenkia kitus automobilius siaurame ir vingiuotame kelyje, o po to nesuvaldytas nuslysta nuo kelio, trenkiasi į medį į apvirsta.
„Per milimetrą nuo dangaus karalystės“
Vienoje feisbuko grupėje vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei dviejų šimtų komentarų.
„Gerai, kad nieko neužmušė. Invalidas protinis“; „Tokiam atimčiau teisės visam gyvenimui tegul vaikšto pėsčias!!!“; „Kiek tetrūko iki invalidumo ar mirčių ...“; „Galvojo kad su lėktuvų skrenda“, – piktinosi komentatoriai.
Dalis komentatorių į tai pažiūrėjo per juodojo humoro prizmę: „Per milimetrą nuo dangaus karalystės...čiut čiut kairiau būtų...“; „Bet tai gerai ėjo, dar porą kartų pasitreniruoti ir paims jis tą posukį“.
Surašė pažeidimo protokolą
Policijai apie šį eismo įvykį Verkių gatvėje buvo pranešta pirmadienį 15 val. 28 min.
Pranešėjas nurodė, kad nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Lexus“ įsirėžė į medį.
Į įvykio vietą buvo pasiųstas ir greitosios pagalbos automobilis. Medikai automobilį vairavusį vaikiną (gim. 2004 m.) išvežė apžiūrai į ligoninę.
Jaunuolis policininkas sakė, vingiuotame kelyje paprasčiausiai nesuvaldęs automobilio. Dėl ko nesuvaldė automobilio, vaikinas neatviravo. Tai akivaizdžiai matoma vaizdo registratoriaus įraše.
Jaunam vairuotojui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal kelis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnius.
Neteks vairuotojo pažymėjimo
Už kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas ar kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus šiam vairuotojui gresia bauda nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
Kur kas rimtesnė bausmė vaikino laukia už chuliganišką vairavimą, už kurį jis taip pat buvo patrauktas atsakomybėn.
Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
Pažeidėjas taip pat netenka teisės vairuoti transporto priemones nuo trijų iki šešių mėnesių.
chuliganiškas vairavimasVilniusavarija
