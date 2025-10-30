Iš pradžių šunį bandė nunuodyti, o po to pasmaugė: smurtautojui iš Pasvalio rajono – viešieji darbai

Šiemet, rugsėjo pradžioje, į namus grįžusi Pasvalio rajono gyventoja pasigedo savo šuns, kuris būdavo pririštas kieme prie būdos. Šį keturkojį šeima maždaug prieš 8 metus buvo pasiėmusi iš gyvūnų prieglaudos.
Apie dingusį augintinį moteris pasiteiravo buvusio sutuoktinio, gyvenančio toje pačioje sodyboje. Neblaivus vyras jai pasakė, kad šunį pakorė ir užkasė. Ėmusi dairytis sodyboje, moteris už ūkinio pastato pastebėjo šviežiai judintos žemės plotą. Iškviesti policijos pareigūnai šioje vietoje rado užkastą nebegyvą moters šunį. Vėliau ekspertai nustatė, kad gyvūnas buvo pasmaugtas.
Ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 310 straipsnį dėl žiauraus elgesio su gyvūnu, jei jis žuvo ar buvo suluošintas, atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato pareigūnai. Tyrimui vadovavo Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Dalia Styrienė.
Apklausiamas pareigūnų V. S. savo kaltę pripažino. Vyro teigimu, jam atsibodo, kad šuo loja, kartais pabėga, todėl nusprendė juo atsikratyti. Iš pradžių jis gyvūną bandė nunuodyti ėmęs į jo maistą dėti žiurknuodžių. Nors šuo pasiligojo, bet nenudvėsė, todėl pasvalietis jį pakorė, o vėliau užkasė.
Kadangi kaltinamasis dėl nusikalstamos veikos prisipažino visiškai, ankstesnis jo teistumas išnykęs, atsirado galimybė baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu.
Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja, išnagrinėjusi Panevėžio apylinkės prokuratūros pareiškimą, spalio 23 d. pripažino V. S. kaltu dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Teismas jį nubaudė 9 mėnesių trukmės viešaisiais darbais, paskirtą bausmę sumažinant vienu trečdaliu – iki 6 mėnesių viešųjų darbų, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 30 val. per mėnesį visuomenės labui.
