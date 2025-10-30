Kaune nuteisti sukčių gaujos nariai, vilioję pinigus iš senjorų

Nuteisti ir dar penki asmenys, kurie formaliai nepriklausė organizuotai grupei, tačiau padėjo įvykdyti nusikalstamas veikas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praeityje net 19 kartų teistas Kauno rajono gyventojas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus kalėjime, laikotarpyje nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. spalio mėn., subūrė organizuotą grupę.
Joje dalyvavo sutuoktinė ir dar penki asmenys, du iš jų tuo metu taip pat kalėjo Alytaus kalėjime. Visi nusikalstamas veikas vykdę asmenys anksčiau ne kartą teisti.
Veikdami pagal iš anksto parengtą planą, organizatoriui koordinuojant veiksmus ir duodant nurodymus, jie sistemingai vykdė sukčiavimus prieš senyvo amžiaus asmenis Klaipėdos ir Kėdainių rajonuose.
Organizatorius telefonu skambindavo nukentėjusiesiems, melagingai prisistatydavo policijos pareigūnu ar kitų institucijų atstovu, įtikinėdavo, kad jų turimi pinigai gali būti suklastoti, ir nurodydavo į namus įsileisti tariamus „tyrėjus“ ar „ekspertus“.
Kiti grupės nariai, apsimetę pareigūnais, atvykdavo į vietą, paimdavo pinigus ir pasišalindavo.
Prisidėjimu prie šios schemos kaltinti dar septyni asmenys, formaliai nepriklausę organizuotai grupei – jie perimdavo dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų, padėdavo juos pervesti per terminalus ar banko sąskaitas, taip siekiant nuslėpti lėšų kilmę.
Tokiu būdu apgaule buvo įgytos ar pasikėsinta įgyti grynųjų pinigų sumos nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.
Valstybinį kaltinimą teisme palaikė ir ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė Jurgita Rumbinaitė.
Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
Keturių organizuotos grupės narių nusikaltimai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 25 str. 4 d., 182 str. 3 d., 289 str., 214 str. 1d., 198 (1) str. 1 d., 215 str. Dar dviejų – pagal BK 182 str. 3 d. ir 289 str. Už šiuos nusikaltimus teismas jiems skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 2 m. 6 mėn. iki 5 m.
Dar penki asmenys, nepriklausę organizuotai grupei, nuteisti pagal BK 182 str. 1 d. Jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 1 m. 6 mėn. iki 1 m. 8 mėn.
Visi nuteistieji pripažinti recidyvistais, daugeliui nuteistųjų subendrinus šias bausmes su anksčiau įvykdytų nusikaltimų bausmėmis, įkalinimo laikas prailgės ne vienerius metus.
Kauno apygardos teismas atsižvelgė į tai, kad nusikalstamų veikų organizatoriaus sutuoktinė padėjo išaiškinti nusikaltimus ir juos padariusius asmenis, augina mažamečius vaikus, todėl jai skyrė 2 m. laisvės apribojimo bausmę, be intensyvios priežiūros, nustatant įpareigojimus: per 6 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sudalyvauti elgesio pataisos programoje, visą bausmės laiką dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje iš viso pripažinti devyni asmenys. Nuteistieji jiems turės atlyginti daugiau kaip 13 tūkst. eurų turtinės žalos.
Vienas nuteistas organizuotos grupės narys Policijos departamentui taip pat turės atlyginti ekstradicijos iš Vokietijos į Lietuvą išlaidas – beveik 3 tūkst. 700 eurų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
