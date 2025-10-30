Klaipėdoje apiplėštas vyras: sučiuptas telefono pirkėju apsimetęs 19-metis recidyvistas

Policija pranešė, jog Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai sučiupo jaunuolį, kuris, kaip įtariama, grasindamas daiktu, panašiu į ginklą, pagrobė telefoną.
2025 metų spalio 20 dieną buvo gautas 41 metų vyro pareiškimas, kuriame nurodoma, kad tą pačią dieną apie 12.30 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., prie namo, pareiškėjas susitiko su asmeniu, kuris neva ketino pirkti pareiškėjo parduodamą mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 13 PRO“.
Asmuo, apžiūrėjęs prekę, iš striukės kišenės išsitraukė daiktą, panašų į ginklą, pagrasino juo ir pasišalino pagrobdamas minėtą telefoną. Žala – 422 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Tyrimą vykdantys kriminalistai spalio 23 dieną uostamiestyje sulaikė įtariamąjį (gim. 2006 m.).
Anksčiau daug kartų teistam, neseniai iš įkalinimo vietos grįžusiam vyrui teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams.