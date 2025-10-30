Lietuviškai ir rusiškai kalbėję sukčiai iš klaipėdiečio išviliojo 19,7 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, prieš kelias savaites nuo sukčių nukentėjęs vyras (gim. 1951 m.) į pareigūnus kreipėsi pirmadienį.
Jis pasakojo, kad spalio 17 d. apie 17 val. 50 min. Klaipėdoje jam paskambino nepažįstami žmonės.
Jie prisistatė policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 19 tūkst. 767 eurus.
Gavusi šį pareiškimą policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Apie dar vieną sukčiavimo atvejį pranešė Utenos apskrities policija.
Teisėsaugos žiniomis, į sukčių pinkles pakliuvo 1950 metais gimusi Visagino gyventoja. Trečiadienį į policiją kreipusis moteris pranešė, kad iš jos apgaulės būdu buvo išvilioti 7,2 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
sukčiaisukčiavimasPinigai
