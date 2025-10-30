Pasvalyje sulaikomas vyras pasipriešino ir sužalojo pareigūnę

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 29 d. apie 14 val. 35 min. Pasvalyje, P. Vileišio g. ir Ramiosios g. sankryžoje, vyras (gim. 1988 m.), nevykdydamas teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei siekdamas išvengti sulaikymo, sužalojo tarnybos metu uniformuotą Panevėžio apskrites VPK pareigūnę (gim. 1999 m.).
Nukentėjusi pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, tęsė tarnybą.
Pasipriešinęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.