Per parą sostinėje įvykdytos 4 vagystės, bendras nuostolis – 9,6 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, trečiadienio rytą, apie 6 val. 50 min. Minties gatvėje buvo pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Audi A6“ lango stiklas ir pavogti įvairūs statybiniai įrankiai. Nuostolis – 1 010 eurų.
Tą patį rytą, nuo 7 val. 23 min. iki 11 val. Medvėgalio gatvėje, iš kotedžo, atrakinus duris, buvo pavogti du televizoriai, dulkių siurblys, siurblys robotas, garų lyginimo sistema, drabužių džiovyklė, mikrobangų krosnelė, kiti daiktai.
Nuostolis – apie 1 660 eurų.
Dar viena vagystė nuo 7 val. 30 min. iki 22 val. 10 min. įvykdyta Kviečių gatvėje. Policijos duomenimis, iš sandėliuko, išlaužus durų spyną, buvo pavogti du dviračiai dviračiai „Scott Sub Cross“ ir „Cube Attention 29“.
Nuostolis – 1 655 eurų.
Tuo metu Eišiškių plente esančioje statybvietėje apie 8 val. 40 min. pastebėta, kad iš trijų statybinių vagonėlių pavogti įvairūs statybiniai įrankiai. Vienai įmonei padarytas 5 285,90 euro nuostolis, kitai – nuostolis tikslinamas.
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl vagysčių.