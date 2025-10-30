Rokiškyje suniokoti keli objektai – nukentėjo ir teismo rūmai: pradėtas ikiteisminis tyrimas

Pranešta, kad Respublikos g. buvo sugadintas (nulaužtas) dujų vamzdis, išdaužtas Rokiškio teismo rūmų durų lango stiklas (Respublikos g.). Taikos gatvėje – išdaužtas aikštelėje stovėjusio automobilio lango stiklas, o Respublikos gatvėje – autobusų stotelės lango stiklas.
Dėl šių įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį – dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Nustatyta, kad minėtas veikas galimai įvykdė tie patys jaunuoliai, kurių asmenybės nustatytos. Dviem jaunuoliams pareikšti įtarimai. Tyrimas tęsiamas.