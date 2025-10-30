Konferencija
Rokiškyje suniokoti keli objektai – nukentėjo ir teismo rūmai: pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025 m. spalio 30 d. 16:44
Panevėžio AVPK
Pirmadienį vakare, apie 18–19 val., Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai gavo kelis pranešimus apie vandalizmo atvejus Rokiškyje.
Pranešta, kad Respublikos g. buvo sugadintas (nulaužtas) dujų vamzdis, išdaužtas Rokiškio teismo rūmų durų lango stiklas (Respublikos g.). Taikos gatvėje – išdaužtas aikštelėje stovėjusio automobilio lango stiklas, o Respublikos gatvėje – autobusų stotelės lango stiklas.
Dėl šių įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį – dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Nustatyta, kad minėtas veikas galimai įvykdė tie patys jaunuoliai, kurių asmenybės nustatytos. Dviem jaunuoliams pareikšti įtarimai. Tyrimas tęsiamas.
