Lietuvos dienaKriminalai

Utenoje dingusi moteris rasta nužudyta, įtariamasis mirė ligoninėje

2025 m. spalio 30 d. 14:35
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Atliekant praėjusią savaitę dingusios be žinios Utenos gyventojos paiešką nustatyta, kad moteris buvo nužudyta. Teisėtvarkos pareigūnams radus jos kūną su smurto žymėmis, ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į nužudymą. Įtariamasis buvo surastas, tačiau šiandien ligoninėje mirė.
Policijai apie išvakarėse negrįžusią į namus iš darbo moterį spalio 25 d. pranešė jos sutuoktinis. Atliekant uteniškės paiešką, spalio 26 d. Rokiškio rajone buvo rastas tik tuščias jos automobilis. Spalio 28 dieną kriminalistai sodyboje netoli Utenos aptiko paslėptą dingusios moters kūną su smurto žymėmis.
Ieškant įtariamojo, 47 metų minėtos sodybos savininko R. L., jis spalio 29 d. buvo rastas Rokiškio rajone. Stipriai sušalęs, į komą paniręs vyras buvo paguldytas į ligoninę, kurioje šiandien mirė.
R. L. teisėsaugos pareigūnams buvo žinomas dėl anksčiau padarytos nusikalstamos veikos. 2024 metų sausį jis Utenoje, eidamas gatve, užpuolė ir kirviu sužalojo savo sutuoktinę. Moteriai buvo suduota ne mažiau kaip 14 smūgių, dauguma jų – į galvą, kaklą, nugarą. Nuo sunkesnių sužalojimų ją išgelbėjo stori rūbai ir tai, kad grumtynių metu R. L. iš rankų išsprūdo kirvis, o moters pagalbos šauksmus išgirdę praeiviai iškvietė policiją.
2024 gruodžio mėnesį Panevėžio apygardos teismas R. L. išteisino dėl pasikėsinimo nužudyti, jis buvo pripažintas kaltu tik dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Uteniškiui teismas skyrė 2 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Teismo nuosprendžio laukęs suimtas, R. L. po jo paskelbimo buvo paleistas į laisvę.
Spalio 23 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros skundą, pakeitė žemesnės instancijos teismo nuosprendį ir R. L. pripažino kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti savo sutuoktinę bei skyrė jam 9 metų laisvės atėmimo bausmę. Griežto nuosprendžio išklausyti į Vilnių uteniškis neatvyko. Nuosprendžio vykdymui dar neprasidėjus, nuteistasis, įtariama, nužudė uteniškę.
Ikiteisminį tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti visas šio nusikaltimo aplinkybes, atlieka Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras.
